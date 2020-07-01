У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. Фото аварії

У середу, 1 липня, в Кривому Розі Дніпропетровської області близько 7:00 на перехресті вулиць Уфімської і Кропивницького зіткнулися "ВАЗ" і "Газель".

Удар був такої сили, що обидва автомобілі перекинулися. Про це повідомляє "Перший Міський".

В результаті аварії постраждали водії транспортних засобів, їх госпіталізували. За словами очевидців, у водія "ВАЗа" йшла кров з вуха. Причини аварії уточнюються.

Якщо Вам щось відомо про аварію, що трапилася, повідомте за номером: (096) 398-05-08.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі підліток потонув під час відпочинку з друзями.