У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. Фото аварії
У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі. Перший Міський
У середу, 1 липня, в Кривому Розі Дніпропетровської області близько 7:00 на перехресті вулиць Уфімської і Кропивницького зіткнулися "ВАЗ" і "Газель".
Удар був такої сили, що обидва автомобілі перекинулися. Про це повідомляє "Перший Міський".
В результаті аварії постраждали водії транспортних засобів, їх госпіталізували. За словами очевидців, у водія "ВАЗа" йшла кров з вуха. Причини аварії уточнюються.
У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. Фото аварії
У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. Фото аварії
У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. Фото аварії
У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. Фото аварії
У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. Фото аварії
Якщо Вам щось відомо про аварію, що трапилася, повідомте за номером: (096) 398-05-08.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі підліток потонув під час відпочинку з друзями.