У Кривому Розі жінку зґвалтували у власному будинку

У Кривому Розі Дніпропетровської області 6 квітня місцева жителька піддалася згвалтуванню у власному будинку.

Злочин трапився в Довгинцівському районі близько 18:00. У поліцію заявили медики швидкої допомоги, яких викликала потерпіла, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.

Після прибуття на місце події правоохоронці виявили містянку, яка лежала на підлозі в шоковому стані. У тому, що трапилося, підозрюють її 42-річного співмешканця.

У Кривому Розі жінку згвалтували у власному будинку Патрульна поліція Кривого Рогу

Поліцейські оперативно відпрацювали прилеглу територію і недалеко від місця інциденту виявили підозрюваного. Чоловік був затриманий, розслідування у справі триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві водій автомобіля Mercedes з номерами AI1509ЕК викрав і згвалтував 20-річну дівчину. Зловмисник посадив її до себе в машину неподалік від станції метро Видубичі, вивіз до лісу і скоїв злочин.

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