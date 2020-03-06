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6 березня • оновлено в 10:44
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Карина Бондаренко

У Кривому Розі жінка встромила ніж сестрі в серце

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У четвер, 5 березня, в Кривому Розі Дніпропетровської області жінка вбила свою сестру, вдаривши її ножем в серце.

Трагедія сталася під час сварки між жінками в Інгулецькому районі міста. Про це виданню "Первый Криворожский" повідомив прокурор місцевої прокуратури Михайло Безсмольний.

У Кривому Розі жінка встромила ніж сестрі в серце

У Кривому Розі жінка встромила ніж сестрі в серце

oka.fm

Від отриманих травм 40-річна потерпіла померла на місці. Її 48-річну сестру затримали. Вирішується питання про повідомленні підозри в скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу для затриманої у вигляді утримання під вартою.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на Слобожанському проспекті чоловік випав з вікна багатоповерхівки і розбився на смерть.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
смерть
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