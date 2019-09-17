У Кривому Розі жінка цинічно обікрала дітей

У Кривому Розі Дніпропетровської області 16 вересня поліцейські затримали жінку, котра обікрала дитячу роздягальню в центрі позашкільної освіти.
Зловмисниця викрала техніку, гроші і парфум. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під Дніпром жінка обікрала дітей
Seldon.News
Крадіжка сталася на початку вересня в Центрально-Міському районі. 34-річна мешканка Кривого Рогу зайшла в центр позашкільної освіти під приводом, що їй потрібно до вбиральні. Отримавши доступ до дитячої роздягальні, жінка витягла з дитячих речей 3 мобільних телефони, 350 гривень, повербанк і парфуми, після чого зникла з місця злочину.
У Кривому Розі жінка обікрала дитячу роздягальню
ГУНП в Дніпропетровській області
Частину викрадених речей жінка встигла продати. 16 вересня правоохоронці затримали ймовірну злодійку. Парфуми і повербанк правоохоронці вилучили і повернули власникам.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі мати тримала немовля в нестерпних умовах. Дівчинку з п'яною матір'ю знайшли в брудній квартирі. Дитину забрали лікарі для перевірки стану здоров'я.
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