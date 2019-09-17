У Кривому Розі жінка цинічно обікрала дітей

У Кривому Розі Дніпропетровської області 16 вересня поліцейські затримали жінку, котра обікрала дитячу роздягальню в центрі позашкільної освіти.

Зловмисниця викрала техніку, гроші і парфум. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром жінка обікрала дітей Seldon.News

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Крадіжка сталася на початку вересня в Центрально-Міському районі. 34-річна мешканка Кривого Рогу зайшла в центр позашкільної освіти під приводом, що їй потрібно до вбиральні. Отримавши доступ до дитячої роздягальні, жінка витягла з дитячих речей 3 мобільних телефони, 350 гривень, повербанк і парфуми, після чого зникла з місця злочину.

У Кривому Розі жінка обікрала дитячу роздягальню ГУНП в Дніпропетровській області

Частину викрадених речей жінка встигла продати. 16 вересня правоохоронці затримали ймовірну злодійку. Парфуми і повербанк правоохоронці вилучили і повернули власникам.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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