У Кривому Розі жінка померла від ботулізму

У Кривому Розі Дніпропетровської області в понеділок, 14 вересня, від ботулізму померла 58-річна жінка.

Як повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби Дніпропетровської області 11 вересня криворіжанка вживала в їжу солону рибу власного приготування. Лящ, який став джерелом ботулізму, не був почищений і промитий перед засолкою.

Жінка відчула себе погано вже наступного дня, 12 вересня. У неї почалася нудота, блювання, сухість у роті, двоїлося в очах і відчувалася загальна слабкість.

За допомогою до медиків постраждала звернулася тільки 14 вересня. У важкому стані її госпіталізували до лікарні, допомогу почали надавати прямо в приймальному покої. Незважаючи на всі зусилля лікарів, жінку врятувати не вдалося.

У 2020 році на Дніпропетровщині зафіксували вже три випадки ботулізму, один з них – летальний.

Ботулізм – це небезпечне інфекційне захворювання. Найчастіше його причиною стають продукти домашнього консервування і соління – риба, м'ясо, рідше – овочі. Також першопричиною можуть стати в'ялені або копчені продукти домашнього приготування.

Серед симптомів ботулізму виділяють порушення близького зору, сильно виражену сухість у роті, проблеми з мовленням, підвищену стомлюваність, м'язову слабкість, запаморочення, нудоту, блювоту, ураження м'язів шиї і кінцівок. У разі виявлення цих симптомів потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Госпіталізація при ботулізмі обов'язкова незалежно від тяжкості хвороби.

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