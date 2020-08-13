У Кривому Розі згорів популярний прогулянковий катер. Фото і відео з місця НП

У четвер, 13 серпня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на причалі Кресовського водосховища згорів прогулянковий катер "Анна".

Інформація про подію надійшла до Служби порятунку "101" о 03:23. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Кривому Розі згорів популярний прогулянковий катер Facebook/Юлій Морозов

На момент загоряння людей в катері не було, ніхто не постраждав. Вогонь знищив обшивку, внутрішнє оздоблення приміщень, меблі і двигун катера. Загальна площа пожежі склала 40 квадратних метрів, повністю її загасили о 04:23.

Прогулянковий катер "Анна" на 12 посадочних місць став справжнім символом Кривого Рогу. Місцевий активіст Юлій Морозов на своїй сторінці у Facebook розповів, що цей плавальний засіб своїми руками 12 років тому побудував пенсіонер-моряк Сергій Володимирович Макаренко. Гроші на катер він відкладав зі своєї пенсії.

"Це як члена сім'ї втратити. Людей підвів...В бортовому журналі вже скільки записів і замовлень, і весілля, і екскурсії, а ми тепер нікого не покатаємо", - говорить засмучений Сергій Макаренко.

Син і онук чоловіка готові взятися за відновлення корабля. Небайдужі криворіжани вже почали збір коштів, повідомили на Facebook-сторінці "Об'єднання відповідальних громадян".

Як можна допомогти:

Картковий рахунок ГО "Об'єднання відповідальних громадян" в "Приватбанку": 5169330520417152 – обов'язково вкажіть призначення платежу: "Добровільне пожертвування на катер".

У Кривому Розі згорів популярний прогулянковий катер Прес-служба ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі згорів популярний прогулянковий катер Прес-служба ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі під час пожежі в багатоповерхівці обгорів чоловік, постраждалий у реанімації.