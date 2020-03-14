У Кривому Розі затримали чоловіка з 1000 доз небезпечного наркотику. Фото

У суботу, 14 березня, в Кривому Розі поліцейські провели обшуки в квартирі 28-річного чоловіка і вилучили наркотики, ціна яких на "чорному ринку" становить 250 мільйонів гривень.

Під час обшуку в квартирі правоохоронці вилучили 934 фрагмента, запаяних з обох сторін, всередині яких була речовина жовтого кольору кристалічного походження. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Також правоохоронці вилучили 30 тисяч гривень, мобільні телефони та банківські картки. Як встановили працівники карного розшуку, квартиру орендував 28-річний житель Кривого Рогу.

Поліцейського затримали чоловіка від 1000 доз небезпечного наркотику Пресслужба в ГУНП в Дніпропетровській області

За словами чоловіка, вилучені наркотичні засоби - це метамфетамін, який він зберігає для власного вживання.

Також в квартирі перебували ще дві людини і дві жінки, які можуть бути причетні до збуту наркотиків в Кривому Розі. Поліцейські встановили особи затриманих і зараз встановлюють їх причетність до збуту наркотиків.

Обшуки відбувся в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (виробництво, виготовлення, придбання, зберігання збут наркотичних засобів). Зараз слідчі дії тривають.

Поліцейського затримали чоловіка від 1000 доз небезпечного наркотику Пресслужба в ГУНП в Дніпропетровській області

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