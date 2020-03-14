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14 березня • оновлено в 15:23
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі затримали чоловіка з 1000 доз небезпечного наркотику. Фото

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У суботу, 14 березня, в Кривому Розі поліцейські провели обшуки в квартирі 28-річного чоловіка і вилучили наркотики, ціна яких на "чорному ринку" становить 250 мільйонів гривень.

Під час обшуку в квартирі правоохоронці вилучили 934 фрагмента, запаяних з обох сторін, всередині яких була речовина жовтого кольору кристалічного походження. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Також правоохоронці вилучили 30 тисяч гривень, мобільні телефони та банківські картки. Як встановили працівники карного розшуку, квартиру орендував 28-річний житель Кривого Рогу.

Поліцейського затримали чоловіка від 1000 доз небезпечного наркотику

Поліцейського затримали чоловіка від 1000 доз небезпечного наркотику

Пресслужба в ГУНП в Дніпропетровській області

За словами чоловіка, вилучені наркотичні засоби - це метамфетамін, який він зберігає для власного вживання.

Також в квартирі перебували ще дві людини і дві жінки, які можуть бути причетні до збуту наркотиків в Кривому Розі. Поліцейські встановили особи затриманих і зараз встановлюють їх причетність до збуту наркотиків.

Обшуки відбувся в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (виробництво, виготовлення, придбання, зберігання збут наркотичних засобів). Зараз слідчі дії тривають.

Поліцейського затримали чоловіка від 1000 доз небезпечного наркотику

Поліцейського затримали чоловіка від 1000 доз небезпечного наркотику

Пресслужба в ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новомосковську Дніпропетровської області стався злочин із застосуванням вогнепальної зброї. Чоловік вистрілив з рушниці в кредитора через величезного боргу.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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