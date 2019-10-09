У Кривому Розі затримали чоловіка, якому "замовили Зеленського": подробиці

У Кривому Розі Дніпропетровської області в ніч на 9 жовтня нетверезий чоловік привселюдно розповідав, що йому "замовили" президента.

Місцеві жителі злякалися і звернулися до поліції. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі затримали "кілера Зеленського" Колаж

Відомо, що інцидент трапився у Металургійному районі міста біля торгового комплексу. Чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння стверджував, що йому доручили вбивство президента.

Небайдужі містяни викликали правоохоронців. Кріворіжець був доставлений у відділення поліції для з'ясування обставин події.

У Кривому Розі затримали "кілера Зеленського" Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві орудує маніяк із ножем. У столиці розшукують небезпечного маніяка, який, за попередніми даними, скоїв вбивство і 4 напади. Зловмисник нападає ззаду тільки на чоловіків й у вечірній час доби.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!