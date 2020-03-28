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28 березня • оновлено в 14:29
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі затримали чоловіка, якого рік розшукували за жорстоке вбивство

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У суботу, 28 березня, поліцейські затримали чоловіка, який більше року знаходився в розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Чоловікові був засуджений до 12 років позбавлення волі за скоєння злочинів. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Напочатку 2019 року 31-річному чоловікові судом було оголошено вирок за вчинення розбійного нападу та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Поліція затримала чоловіка, якого розшукували за вбивство

Поліція затримала чоловіка, якого розшукували за вбивство

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Після винесення вироку чоловік перейшов на нелегальне становище і був оголошений в державний розшук.

Оперативники карного розшуку поліції Дніпропетровщини з'ясували, де ховається зловмисник. За сприяння полку поліції особливого призначення, його затримали в Кривому Розі.

Чоловік якраз виходив з дому, де орендував квартиру. Зловмисника направили в місця позбавлення волі для відбування покарання, призначеного судом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік продавав бойові гранати прямо на вулиці. Поліцейські затримали зловмисника під час збуту боєприпасів.

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Автор
Ігор Кравченко
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