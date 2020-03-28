У Кривому Розі затримали чоловіка, якого рік розшукували за жорстоке вбивство

У суботу, 28 березня, поліцейські затримали чоловіка, який більше року знаходився в розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Чоловікові був засуджений до 12 років позбавлення волі за скоєння злочинів. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Напочатку 2019 року 31-річному чоловікові судом було оголошено вирок за вчинення розбійного нападу та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Поліція затримала чоловіка, якого розшукували за вбивство Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Після винесення вироку чоловік перейшов на нелегальне становище і був оголошений в державний розшук.

Оперативники карного розшуку поліції Дніпропетровщини з'ясували, де ховається зловмисник. За сприяння полку поліції особливого призначення, його затримали в Кривому Розі.

Чоловік якраз виходив з дому, де орендував квартиру. Зловмисника направили в місця позбавлення волі для відбування покарання, призначеного судом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік продавав бойові гранати прямо на вулиці. Поліцейські затримали зловмисника під час збуту боєприпасів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!