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5 грудня • оновлено в 14:53
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У Кривому Розі загорівся ліцей з 800 учнями всередині

2.1т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області в четвер, 5 грудня, через коротке замикання в щитовій виникла пожежа в ліцеї. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу навчального закладу евакуювали.

Подія трапилася в ліцеї №81 в Довгінцевському районі, повідомляє Укрінформ.

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"Надзвичайна подія сталася в ліцеї №81 на вулиці Симонова близько 10:40. За попередньою інформацією, в коридорі на третьому поверсі загорілася електропроводка в щитовій. Через коротке замикання почалося сильне задимлення", - відзначили в пресслужбі.

У Кривому Розі загорівся ліцей з 800 учнями всередині

У Кривому Розі загорівся ліцей з 800 учнями всередині

Перший міський

На місці події працювали три бригади рятувальників і кілька "швидких". Жертв і постраждалих вдалося уникнути.

На даний момент пожежу ліквідовано. Будівлю ліцею знеструмили та займаються відновленням електропостачання.

У ліцеї сталося коротке замикання

У ліцеї сталося коротке замикання

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня. За неофіційними даними, в результаті НП загинуло від 10 до 15 осіб.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
пожежа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
С момента постройки в 1989 году наверно проводку не меняли ни разу.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
CCCР со временем заберет все построенные им здания.
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Юг Руси
Юг Руси
Шо, опять? При Парашенки такова небыло )))
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