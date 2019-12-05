У Кривому Розі Дніпропетровської області в четвер, 5 грудня, через коротке замикання в щитовій виникла пожежа в ліцеї. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу навчального закладу евакуювали.

Подія трапилася в ліцеї №81 в Довгінцевському районі, повідомляє Укрінформ.

"Надзвичайна подія сталася в ліцеї №81 на вулиці Симонова близько 10:40. За попередньою інформацією, в коридорі на третьому поверсі загорілася електропроводка в щитовій. Через коротке замикання почалося сильне задимлення", - відзначили в пресслужбі.

У Кривому Розі загорівся ліцей з 800 учнями всередині Перший міський

На місці події працювали три бригади рятувальників і кілька "швидких". Жертв і постраждалих вдалося уникнути.

На даний момент пожежу ліквідовано. Будівлю ліцею знеструмили та займаються відновленням електропостачання.

У ліцеї сталося коротке замикання Перший міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня. За неофіційними даними, в результаті НП загинуло від 10 до 15 осіб.

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