У Кривому Розі загорівся автобус із пасажирами: є постраждалі. Відео

У вівторок, 2 березня, в Кривому Розі Дніпропетровської області під час руху загорівся службовий автобус із пасажирами.

Внаслідок інциденту постраждали дві людини – водій і пасажир авто. Їх госпіталізували з опіками обличчя та рук, повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі загорівся автобус із пасажирами Скриншот із відео

Вогонь повністю знищив автобус ЛАЗ площею 33 квадратні метри. Для гасіння пожежі було залучено сім рятувальників. Причина займання поки невідома.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на Набережній Перемоги Honda на швидкості понад 140 кілометрів на годину влетіла в стовп.

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