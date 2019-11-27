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29 листопада • оновлено в 11:52
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Світлана Коваленко

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка: є постраждалий

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У багатоповерховому будинку по вул. Співдружності в Кривому Розі Дніпропетровської області сталася пожежа, під час якої постраждав чоловік 1957 року народження.

Чоловік встиг покинути палаючу квартиру до приїзду рятувальників, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі горіла багатоповерхівка (ілюстрація)

У Кривому Розі горіла багатоповерхівка (ілюстрація)

inform.zp.ua

"27-го листопада о 13:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Співдружності Саксаганського району міста Кривий Ріг", – сказано в повідомленні.

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Рятувальники, які прибули на місце події встановили, що пожежа виникла в квартирі на сьомому поверсі.

Загальна площа пожежі склала 12 кв. м.

Коли почалася пожежа, в квартирі знаходився чоловік, який зміг вчасно покинути приміщення, однак встиг постраждати.

Чоловікові надали медичну допомогу і рекомендували госпіталізацію.

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О 13:19 вогонь було локалізовано, о 13:37 – ліквідовано.

Пожежа пошкодила домашнє майно, кімнатні двері, вікно.

До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

Перший криворізький

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

Перший криворізький

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

Перший криворізький

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

У Кривому Розі загорілася багатоповерхівка

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що 19 листопада у Львівській області у військовій частині сталася пожежа, в якій один офіцер загинув і ще один отримав опіки. Загиблим виявився тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини Олексій Останін.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
ГосЧС пожежа
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