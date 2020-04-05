У Кривому Розі загинув чоловік під час пожежі в житловому будинку. Фото

У неділю, 5 квітня, в Кривому Розі на вулиці Качалова сталася пожежа в чотириповерховому будинку.

О 01:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Саксаганському районі в одному з будинків йде дим з квартири на другому поверсі.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в приміщенні кухні житлової квартири на другому поверсі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та дерев'яну підлогу на площі три квадратних метри.

РБК-Україна Чоловік загинув під час пожежі в квартирі

Пожежники гасили вогонь майже 30 хвилин. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. До ліквідації пожежі залучено сім чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. 52-річного власника житла врятувати не вдалося – його бездиханне тіло знайшли під час ліквідації пожежі.

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