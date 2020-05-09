У Кривому Розі зафіксовано новий випадок смерті від коронавірусу

Ігор Кравченко Події 12:52, 9.05.2020

У п'ятницю, 8 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області помер 74-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус.

Чоловіка з серцево-судинною недостатністю перевели в інфекційну лікарню з міської лікарні №4, повідомляє "Перший Криворізький".

Після тестування у чоловіка виявили коронавірус. Вчора стан пацієнта різко погіршився, його перевели на апарат штучної вентиляції легень, але врятувати чоловіка не вдалося.

У Кривому Розі зафіксована нову смерть від коронавируса
РБК-Україна

На даний момент в Кривому Розі офіційно підтверджено понад 190 випадків інфікування коронавірусом. З початку епідемії в місті чотири людини померли, ще 17 одужали. Зараз лікування проходять 170 осіб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині зафіксували три десятка нових випадків COVID-19. Найбільша кількість нових випадків виявлена в Кривому Розі.

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