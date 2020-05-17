У Кривому Розі зафіксовано новий смертельний випадок з COVID-19

Ігор Кравченко Події 14:55, 17.05.2020 Оновлено: 15:04, 17.05.2020

У суботу, 16 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області померла 68-річна жінка з коронавірусів.

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Пенсіонерка мала серйозні хронічні проблеми з печінкою, повідомляє "34 канал".

Жінка останнім часом перебувала в інфекційній лікарні. Кілька днів тому стан пацієнтки погіршився, почалася затримка дихання на тлі печінково-ниркової недостатності.

Літню жінку перевели на апарат штучної вентиляції легенів. Але лікарям врятувати пенсіонерку не вдалося – у пацієнтки зупинилося серце.

У Кривому Розі зафіксовано новий смертельний випадок
pravda.com.ua

Це вже восьма смерть в Кривому Розі, яка пов'язана з коронавірусом. Всі померлі пацієнти мали серйозні патологічні та інші захворювання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі помер чоловік, у якого був підтверджений COVID-19. Померлому було 83 роки.

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