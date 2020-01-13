У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 січня в Покровському районі виявили тіло чоловіка, що не подавало будь-яких ознак життя.
Померлого з чисельними гематомами і ампутованою ногою витягли з річки. Про це повідомляє Перший міський.
Труп без кінцівки знайшли у воді біля берега в районі "Ставків". Ним виявився 65-річний пенсіонер. Голова померлого також була спотворена.
У Кривому Розі з річки дістали труп чоловіка без ноги
brd24.com
Обставини події з'ясовують правоохоронці. Розпочато розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Вишневому 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами в салоні злетів у ставок і затонув. Врятуватися нікому не вдалося. Серед загиблих була дитина.
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