У Кривому Розі з пожежі в багатоповерхівці врятували двох людей

У четвер, 19 березня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в дев'ятиповерховому житловому будинку на мікрорайоні 5-ий Зарічний загорілася квартира.

У вогняній пастці опинилися двоє людей. Рятувати потерпілих на місце події прибули відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежники вивели на свіже повітря 54-річного чоловіка і 81-річну жінку. Медична допомога їм не знадобилася. Займання повністю ліквідували за півгодини.

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одеській області судитимуть двох матерів, чиї четверо дітей стали жертвами пожежі в приватному будинку. Трагедія трапилася минулого літа в Окнянському районі.

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