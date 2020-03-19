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19 березня • оновлено в 10:16
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Аліна Рашевська

У Кривому Розі з пожежі в багатоповерхівці врятували двох людей

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У четвер, 19 березня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в дев'ятиповерховому житловому будинку на мікрорайоні 5-ий Зарічний загорілася квартира.

У вогняній пастці опинилися двоє людей. Рятувати потерпілих на місце події прибули відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежники вивели на свіже повітря 54-річного чоловіка і 81-річну жінку. Медична допомога їм не знадобилася. Займання повністю ліквідували за півгодини.

Пожежа в Кривому Розі

Пожежа в Кривому Розі

перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одеській області судитимуть двох матерів, чиї четверо дітей стали жертвами пожежі в приватному будинку. Трагедія трапилася минулого літа в Окнянському районі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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