У Кривому Розі з палаючої квартири врятували обгорілого чоловіка

Аліна Рашевська Події 08:45, 22.04.2020

У Довгинцівському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області 21 квітня близько 20:10 трапилася пожежа у квартирі в дев'ятиповерховому будинку.

У цей момент в житлі був його 53-річний власник. Чоловіка вдалося врятувати, проте він встиг серйозно обгоріти, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Потерпілого з попереднім діагнозом "опіки тулуба, нижніх і верхніх кінцівок 3-го ступеня – близько 70%" госпіталізували до міської клінічної лікарніі №2. Причина виникнення пожежі поки невідома.

Пожежа в Кривому Розі
Vgorode

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 19 квітня на бульварі Рубіновому спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Потерпілий чоловік помер у "швидкій".

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