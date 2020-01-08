У Кривому Розі врятували чоловіка, який намагався накласти на себе руки через дружину

У Кривому Розі Дніпропетровської області врятували чоловіка, який намагався розпрощатися з життям після конфлікту з дружиною.

Нетверезий містянин хотів зістрибнути з моста, що проходить над залізничним полотном. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі чоловік намагався накласти на себе руки keywords

Інцидент трапився в Довгинцівському районі міста на вулиці Кокчетавській. 35-річний місцевий житель намагався зістрибнути з мосту, що проходить над залізничними коліями і високовольтними лініями. Містянин в цей момент знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Як з'ясувалося пізніше, чоловік ледь не вбив себе після конфлікту з дружиною. Жінка виявила його на краю мосту, повертаючись додому після перепалки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік напився і почав стріляти по дворових собаках. Жертв вдалося уникнути, тому що зловмисник стріляв зі стартового пістолета.

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