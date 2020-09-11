У Кривому Розі вогонь охопив масштабний сміттєвий полігон. Фото з місця НП

Софія Ковнір Події 08:00, 11.09.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області спалахнула пожежа на полігоні зі зберігання твердих побутових відходів.

Подія трапилася в Саксаганському районі, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Полум'я спалахнуло на сміттєвому полігоні неподалік від шахти "Батьківщина". Для гасіння залучили чотири підрозділи рятувальників, але вони обмежені в маневрах.

У Кривому Розі вогонь охопив масштабний сміттєвий полігон
"Перший міський"
У Кривому Розі загорівся полігон зі сміттям
"Перший міський"

Як стало відомо, на цьому полігоні висота відходів сягає близько 15 метрів, а складається шар, переважно, із пластику. Тому пожежні машини не можуть проїхати в потрібне місце.

У Кривому Розі вогонь охопив масштабний сміттєвий полігон
"Перший міський"
У Кривому Розі горить полігон
"Перший міський"

Для ліквідації загоряння залучили також важку техніку, в тому числі "Кривбасводоканала" і "Екоспецтранса". Вони разом із рятувальниками намагаються створити земляний замок – в дозволених для під'їзду техніки місцях засипаючи вогонь землею, щоб припинити його поширення.

Для ліквідації загоряння залучили важку техніку
"Перший міський"
У Кривому Розі спалахнув вогонь на території сміттєвого полігону
"Перший міський"

Попередньо на полігоні ліквідують чотири вогнища загоряння. Також на місці знаходиться віце-мер Олександр Катриченко та чиновники міського та районного виконкому.

Рятувальники ліквідують пожежу в Кривому Розі
"Перший міський"
Рятувальники ліквідують пожежу в Кривому Розі
"Перший міський"

Для розслідування надзвичайної події створять спеціальну комісію.

Для розслідування події створять спеціальну комісію
"Перший міський"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг через проблеми зі здоров'ям з шахт "Жовтнева" та "Терновська" на поверхню підняли двох гірників.

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