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26 лютого • оновлено в 15:18
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У Кривому Розі виявили тіло чоловіка з простреленою головою. Фото 18+

1.5т
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26 лютого в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області виявили тіло чоловіка.

Поруч із померлим була рушниця. За попередньою інформацією, чоловік міг скоїти самогубство, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі виявили тіло чоловіка з простреленою головою

У Кривому Розі виявили тіло чоловіка з простреленою головою

Як стало відомо, чоловіка знайшов перехожий біля території колишнього таксопарку в Долгінцевському районі.

На місце події прибула поліція. За попередньою інформацією, 42-річний місцевий житель застрелився з рушниці, яка лежала біля його тіла.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Тіло чоловіка з простреленою головою

Тіло чоловіка з простреленою головою

"Перший міський"

Тіло чоловіка з простреленою головою

Тіло чоловіка з простреленою головою

"Перший міський"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Широка Дача двох чоловіків засипало під час проведення земельних робіт. Один з них загинув на місці, а іншому вдалося вижити.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство самогубство
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