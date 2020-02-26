У Кривому Розі виявили тіло чоловіка з простреленою головою. Фото 18+

26 лютого в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області виявили тіло чоловіка.
Поруч із померлим була рушниця. За попередньою інформацією, чоловік міг скоїти самогубство, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Кривому Розі виявили тіло чоловіка з простреленою головою
Як стало відомо, чоловіка знайшов перехожий біля території колишнього таксопарку в Долгінцевському районі.
На місце події прибула поліція. За попередньою інформацією, 42-річний місцевий житель застрелився з рушниці, яка лежала біля його тіла.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Тіло чоловіка з простреленою головою
"Перший міський"
Тіло чоловіка з простреленою головою
"Перший міський"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Широка Дача двох чоловіків засипало під час проведення земельних робіт. Один з них загинув на місці, а іншому вдалося вижити.
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