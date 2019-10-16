У Кривому Розі вилучили наркотики на сотні тисяч гривень

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали підозрюваного в торгівлі наркотиками і вилучили у нього метамфетамін.

Загальна вартість знайдених речовин – понад 220 тис. гривень, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Кривому Розі поліція вилучила метамфетамін на 220 тис. гривень Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали інформацію, що місцевий житель продає наркотики зі свого автомобіля "ВАЗ".

У середу, 16 жовтня поліція зупинила автомобіль з 25-річним підозрюваним.

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Правоохоронці оглянули особисті речі обшукали його автомобіль.

В результаті у затриманого знайшли 1 303 трубочки з метамфетаміном.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У Кривому Розі поліція вилучила метамфетамін на 220 тис. гривень Пресслужба поліції Дніпропетровської області

У Кривому Розі поліція вилучила метамфетамін на 220 тис. гривень Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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