У Кривому Розі викрили порностудію, яка працювала в режимі онлайн. NewsOne

У Кривому Розі Дніпропетровської області судитимуть 40-річного чоловіка і двох його знайомих, які займалися виготовленням та збутом відеопродукції порнографічного характеру.

У період з січня по квітень 2020 року житель Кривого Рогу створив в орендованій квартирі місце розпусти, де виготовляв відеопродукцію порнографічного характеру і надалі збував її через Інтернет, повідомили в пресслужбі Прокуратури Дніпропетровської області.

Як стало відомо, в якості веб-моделей працювали дві його приятельки, які в режимі онлайн під час спілкування з клієнтами виконували за їхнім бажанням сексуальні дії.

Половину отриманих злочинним шляхом коштів чоловік віддавав моделям, а іншими розпоряджався на власний розсуд.

Тепер зловмиснику інкримінується вчинення кримінальних злочинів за ч.3 ст. 301 ч.2 ст. 302 та ч.1 ст. 209 КК України (виготовлення і збут порнографічних предметів, створення та утримання місць розпусти; легалізація майна, отриманого злочинним шляхом). А двох його спільниць судитимуть за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 301 КК України.

На даний момент судовий розгляд кримінальних проваджень триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі і області рятувальники попередили про високу ймовірність виникнення пожеж.

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