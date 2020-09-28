У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в одній з квартир поліцейські викрили порностудію.

Це сталося на території Металургійного району, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, правоохоронці провели санкціонований обшук в квартирі. У приміщенні знаходилися п'ять жінок у віці від 20 до 35 років.

Онлайн-порностудія була обладнана комп'ютерною технікою та іншими приладами, які використовувалися для поширення порнографічної продукції через Інтернет.

У Кривому Розі викрили онлайн-порностудію в квартирі Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

За результатами обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери та іграшки порнографічного характеру.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Відзначимо, що за даним фактом призначено низку експертиз.

У Кривому Розі викрили онлайн-порностудію в квартирі Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

На даний момент поліцейські проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.

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