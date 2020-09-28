У Кривому Розі викрили онлайн-порностудію в квартирі

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в одній з квартир поліцейські викрили порностудію.

Це сталося на території Металургійного району, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, правоохоронці провели санкціонований обшук в квартирі. У приміщенні знаходилися п'ять жінок у віці від 20 до 35 років.

Онлайн-порностудія була обладнана комп'ютерною технікою та іншими приладами, які використовувалися для поширення порнографічної продукції через Інтернет.

За результатами обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери та іграшки порнографічного характеру.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Відзначимо, що за даним фактом призначено низку експертиз.

На даний момент поліцейські проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.

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