У Кривому Розі викрили наркобізнес з мільйонним оборотом в місяць. Фото і відео

У Кривому Розі викрили наркобізнес з мільйонним оборотом в місяць. Колаж

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали злочинне угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків на території міста.

До його складу входило семеро місцевих жителів віком від 20 до 53 років. Заборонені речовини поширювалися шляхом закладок і через Інтернет, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В рамках відпрацювання міста в сфері протидії наркозлочинності протягом доби 4 липня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання і в автомобілях учасників злочинної групи. В результаті було вилучено метадон, канабіс, опій ацетильований, ангідрид, мобільні телефони, а також банківські картки і гроші, отримані від збуту наркотиків. Попередньо встановлено, що щомісяця члени групи отримували незаконний прибуток у розмірі близько півтора мільйона гривень.

У Кривому Розі викрили наркобізнес з мільйонним оборотом в місяць ГУ НП в Дніпропетровській області

У Кривому Розі викрили наркобізнес з мільйонним оборотом в місяць ГУ НП в Дніпропетровській області

Шістьом членам злочинної групи, які виготовляли та збували наркотичні речовини в Кривому Розі, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Ще одного наркоторговця відправили під домашній арешт.

Зараз правоохоронці продовжують пошуки інших учасників злочинного угруповання на території міста.

У Кривому Розі викрили наркобізнес з мільйонним оборотом в місяць ГУ НП в Дніпропетровській області

У Кривому Розі викрили наркобізнес з мільйонним оборотом в місяць ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в автомобілі російського актора Михайла Єфремова в день смертельної ДТП, яку той влаштував 8 червня в Москві, були знайдені наркотики.