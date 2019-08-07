У Кривому Розі викинули десятки бочок з небезпечною хімією. Відео

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі викинули кілька десятків бочок з хімічною речовиною.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу, передає "Перший Міський".

У Кривому Розі виявили бочки з небезпечною хімією Facebook Дениса Дубова

Бочки виявили велосипедисти.

Відповідне відео 1 серпня опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Денис Дубов.

У ЗМІ повідомляється, що хімікати знайшли в Покровському районі міста недалеко від садового товариства "Західний".

У вівторок, 6 серпня, правоохоронці взяли проби грунту для аналізу. Для розслідування та вирішення проблеми із забрудненням створено спеціальну комісію.

Згідно з маркуванням, речовина в бочках – "Лілафлот 811м", який використовується в гірничодобувній промисловості.

Правоохоронці ведуть слідство у ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що суд стягнув з "Дніпроводоканалу" 8,7 млн гривень за нанесення шкоди екології.

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