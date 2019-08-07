У Кривому Розі викинули десятки бочок з небезпечною хімією. Відео

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі викинули кілька десятків бочок з хімічною речовиною.
За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу, передає "Перший Міський".
У Кривому Розі виявили бочки з небезпечною хімією
Facebook Дениса Дубова
Бочки виявили велосипедисти.
Відповідне відео 1 серпня опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Денис Дубов.
У ЗМІ повідомляється, що хімікати знайшли в Покровському районі міста недалеко від садового товариства "Західний".
У вівторок, 6 серпня, правоохоронці взяли проби грунту для аналізу. Для розслідування та вирішення проблеми із забрудненням створено спеціальну комісію.
Згідно з маркуванням, речовина в бочках – "Лілафлот 811м", який використовується в гірничодобувній промисловості.
Правоохоронці ведуть слідство у ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля) Кримінального кодексу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що суд стягнув з "Дніпроводоканалу" 8,7 млн гривень за нанесення шкоди екології.
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