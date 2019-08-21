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У Кривому Розі відбулася масова перестрілка: подробиці

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 20 серпня сталася масова перестрілка на зупинці громадського транспорту.

У бійці брали участь 11 осіб, деякі постраждали. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.

Подія трапилася на проспекті 200-річчя Кривого Рогу. Про перестрілку в поліцію повідомила місцева мешканка. Вона розповіла, що на зупинці б'ються і стріляють близько 10 осіб.

У Кривому Розі відбулася масова перестрілка

У Кривому Розі відбулася масова перестрілка

linkis.com

Недалеко від місця виклику поліцейські групи тактико-оперативного реагування виявили групу чоловіків, які влаштували перестрілку. В ході поверхневої перевірки правоохоронцям не вдалося знайти у них заборонених речей при собі.

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Тих, хто стріляв затримали і доставили у відділення поліції. Постраждалих з тілесними ушкодженнями передали медикам. Всі обставини події почали встановлювати слідчі.

Злочинців затримала поліція

Злочинців затримала поліція

Патрульна поліція Кривого Рогу

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 14 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами. Це сталося на зупинці громадського транспорту "Спорткомплекс" в Покровському районі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина Національна поліція України поліція
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