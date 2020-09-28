У Кривому Розі в потрійній ДТП постраждав чоловік. Фото

Аліна Рашевська Події 17:42, 28.09.2020

У понеділок, 28 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці Світлогірська трапилося зіткнення автомобілів "ВАЗ 2105", "Volkswagen Passat" та "Chevrolet Aveo".

Легковики не розминулися в районі зупинки "Шахта" Батьківщина". В результаті ДТП постраждав водій "німця", повідомляє "0564.com.ua".

З місця аварії чоловіка відвезла "швидка". Іншим учасникам ДТП вдалося уникнути серйозних травм. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

У Кривому Розі зіткнулися три легковики.
0564.com.ua
Аварія трапилася на вулиці Світлогірська.
0564.com.ua
В результаті постраждав водій Volkswagen.
0564.com.ua
З місця аварії його відвезла швидка.
0564.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі собака покусав чоловіка біля дитячого майданчика

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