У Кривому Розі в потрійній ДТП постраждав чоловік. Фото

У понеділок, 28 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці Світлогірська трапилося зіткнення автомобілів "ВАЗ 2105", "Volkswagen Passat" та "Chevrolet Aveo".

Легковики не розминулися в районі зупинки "Шахта" Батьківщина". В результаті ДТП постраждав водій "німця", повідомляє "0564.com.ua".

З місця аварії чоловіка відвезла "швидка". Іншим учасникам ДТП вдалося уникнути серйозних травм. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

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