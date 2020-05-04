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4 травня • оновлено в 22:55
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Аліна Рашевська
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У Кривому Розі в лісосмузі знайшли коробку з немовлям

5.6т
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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 3 травня місцева жителька виявила покинуте немовля.

Коробку з малюком залишили в лісосмузі в мікрорайоні 5-й Зарічний. Він пробув у ній до самої ночі, повідомляє "Перший криворізький" з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.

На місце інциденту викликали поліцейських і "швидку допомогу". Медики встановили, що хлопчик з'явився на світ в цей же день.

У Кривому Розі в лісосмузі знайшли коробку з немовлям

У Кривому Розі в лісосмузі знайшли коробку з немовлям

Politeka

Дитину доставили в перинатальний центр. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії заживо згоріли шестеро дітей у страшній пожежі. Молодшій дівчинці було всього 1,5 місяця.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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