У Кривому Розі в лікарні помер чоловік, який лікувався від коронавірусу

У суботу, 9 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області помер чоловік, у якого був підтверджений коронавірус.

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У пацієнта було важке супутнє захворювання, повідомляє "Первый Городской".

Також відомо, що 52-річний пацієнт лікувався від коронавірусу в міській лікарні №4. Крім того, він перебував на обліку хворих з онкологією.

У лікарні помер чоловік, який лікувався від коронавируса lb.ua

Це вже п'ята смерть пацієнта, у якого був лабораторно підтверджений COVID-19. З початку епідемії в Кривому Розі 192 людини були інфіковані коронавірусом, 17 з них вилікувалися.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на найбільших підприємствах Дніпропетровщини провели дезінфекцію. Також обробили місця, де були виявлені випадки інфікування коронавірусною інфекцією.