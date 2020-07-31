У п'ятницю вранці, 31 липня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області водієві легковика стало погано за кермом.

Втративши контроль над транспортним засобом, автомобіліст врізався в дерево. Про це повідомляє "Перший Міський".

У Кривому Розі у водія за кермом стався напад: авто влетіло в дерево Перший Міський

Автомобіль Geely рухався по вулиці Сергія Колачевського. Раптово водієві стало погано, він не впорався з керуванням і влетів у дерево. Транспортний засіб отримав значні пошкодження.

39-річний автомобіліст повідомив, що у нього стався напад епілепсії. Чоловіка госпіталізували до лікарні, оглянули, а після цього відпустили.

На місці аварії працювали співробітники поліції. Деталі й все обставини ДТП встановлюються.

У Кривому Розі у водія за кермом стався напад: авто влетіло в дерево Перший Міський

У Кривому Розі у водія за кермом стався напад: авто влетіло в дерево Перший Міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі фура влетіла в автобус з людьми, є постраждалі.