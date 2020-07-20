У Кривому Розі трапилася пожежа в дев'ятиповерхівці: є постраждалий
У Кривому Розі трапилася пожежа в дев'ятиповерхівці. www.saratovnews.ru
У понеділок, 20 липня, в Центрально-Міському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області під час пожежі постраждав 47-річний чоловік.
Близько 5:13 в квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку загорівся матрац. Власник житла спробував самостійно впоратися із займанням, викинувши його з вікна, однак той застряг на дереві, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
На місце події викликали рятувальників. До їх приїзду містянин встиг отримати отруєння чадним газом.
Потерпілого госпіталізували до міської лікарні №3. Всі деталі події з'ясовуються.
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