У Кривому Розі трапилася пожежа в дев'ятиповерхівці: є постраждалий

У Кривому Розі трапилася пожежа в дев'ятиповерхівці. www.saratovnews.ru

У понеділок, 20 липня, в Центрально-Міському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області під час пожежі постраждав 47-річний чоловік.

Близько 5:13 в квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку загорівся матрац. Власник житла спробував самостійно впоратися із займанням, викинувши його з вікна, однак той застряг на дереві, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місце події викликали рятувальників. До їх приїзду містянин встиг отримати отруєння чадним газом.

Потерпілого госпіталізували до міської лікарні №3. Всі деталі події з'ясовуються.

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