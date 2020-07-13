У Кривому Розі трапилася пожежа на території підприємства. Відео

У понеділок, 13 липня, в Довгинцівському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області трапилася пожежа на території підприємства.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію "101" близько 5:00. На боротьбу з вогнем направили відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Прибувши на місце події, пожежники встановили, що займання виникло в шафі трансформатора трансформаторної підстанції. До цього моменту вогонь встиг поширитися на площі 35 м. кв.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Займання вдалося повністю ліквідувати через півгодини. У цьому були задіяні дев'ятеро рятувальників і дві одиниці техніки.

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