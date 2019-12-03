У Кривому Розі трапився потужний вибух у багатоповерхівці: є потерпілий

У Кривому Розі Дніпропетровської області 3 грудня пролунав вибух у багатоповерхівці.

Внаслідок НП постраждав 52-річний мешканець будинку. Про це повідомляє "Перший криворізький" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі трапився потужний вибух у багатоповерхівці depositphotos

Інцидент трапився в житловому будинку на території Металургійного району міста. Як стало відомо, вибух спровокували хімічні речовини, що зреагували під час змішування. В підсумку постраждав чоловік 1967 року народження. Його доставили до 2-ї міської лікарні з опіками обличчя 3-4 ступеня тяжкості.

На місці події працювали пожежники, поліцейські, слідчі, співробітники газової служби.

У Кривому Розі трапився потужний вибух у багатоповерхівці 0564.com

У Кривому Розі трапився потужний вибух у багатоповерхівці Перший криворізький

У Кривому Розі трапився потужний вибух у багатоповерхівці Перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вночі біля багатоповерхівки в Дніпрі виявили тіло жінки. Померла випала з вікна власної квартири на 10 поверсі.

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