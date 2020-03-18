У Кривому Розі сплячий водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП. Фото

У ніч на 18 березня в Металургійному районі Кривого Рогу Дніпропетровської області автомобіль Volkswagen потрапив у серйозну аварію.

Спочатку іномарка виїхала на зустрічну смугу, після чого вилетіла на узбіччя, де збила одне невелике дерево і врізалася в інше, більш масивне. Попередньо, її водій заснув за кермом, повідомляє Перший міський.

В результаті зіткнення у машини сильно пошкодився капот. Шофер отримав кілька травм, у тому числі відкриту черепно-мозкову. Тяжкого потерпілого госпіталізували в другу міську лікарню.

ДТП в Кривому Розі перший міський

ДТП в Кривому Розі перший міський

ДТП в Кривому Розі перший міський

ДТП в Кривому Розі перший міський

ДТП в Кривому Розі перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що для того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, в Дніпрі і області обмежили рух пасажирського транспорту на період карантину. Так, з 12:00 18 березня по 3 квітня обмежили регулярні і нерегулярні автобусні перевезення на всіх напрямках – приміських, міжміських, внутрішньообласних та міжобласних.

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