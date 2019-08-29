У Кривому Розі спалахнула пожежа в п'ятиповерхівці: постраждала дитина

У Кривому Розі Дніпропетровської області 28 серпня горіла квартира в п'ятиповерховому житловому будинку.

Займання виникло в двокімнатній квартирі на першому поверсі близько 23:50. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі горіла п'ятиповерхівка Колаж

В результаті пожежі постраждали 3 людини, серед них - 8-річна дитина. Дівчинку із задимленого приміщення винесли сусіди ще до прибуття рятувальників.

Постраждалі з різними ступенями травм госпіталізовані до лікарень.

На місці події працювали 10 рятувальників і 3 одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Закарпатті спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило чагарники і старі виноградники, вогонь підібрався впритул до лісу.

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