У Кривому Розі син забив до смерті рідну матір. Фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 9 серпня сталося страшне вбивство.

Чоловік забив до смерті власну матір. Зараз підозрюваного шукає поліція, повідомляє місцеве видання "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Син забив до смерті матір Sq.com.ua

Як стало відомо, на проспекті Металургів у власній квартирі виявили труп жінки, яку до смерті забили. За попередньою версією, це зробив її син.

На даний момент 37-річного підозрюваного шукає поліція. Він зник з місця події.

Син забив до смерті матір Перший Міський

Син забив до смерті матір Перший Міський

Син забив до смерті матір Перший Міський

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