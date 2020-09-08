У Кривому Розі швидкісний трамвай зійшов з рейок в тунелі

Аліна Рашевська Події 08:35, 8.09.2020

У Кривому Розі Дніпропетровської області 7 вересня трапилася аварія на лінії швидкісного трамвая.

Двовагонний склад зійшов з рейок прямо в тунелі. Попередньо, у одного з вагонів відлетів візок, повідомляє "krivbass.city".

В результаті події ніхто не постраждав. Всіх пасажирів вивели на станцію. Наслідки аварії усували півтори години.

У Кривому Розі швидкісний трамвай зійшов з рейок у тунелі.
krivbass.city

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі тягач переїхав ногу дитині.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

"Виходили з прапорами РФ –​​​​​​​ прокинулася злість!" Український розвідник потрапив у засідку, але взяв у полон 8 ворогів

В Україну повернулися моряки, захоплені піратами в Гвінейській затоці. Фото

Телетрейд назвала виконавців інформаційної атаки на свою компанію

Терорист "ДНР" здався СБУ та злив дані про участь Росії у війні на Донбасі

Військовий корабель Франції "знешкодив" російські С-400 в Криму