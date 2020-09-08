У Кривому Розі швидкісний трамвай зійшов з рейок в тунелі. traffic.od.ua

У Кривому Розі Дніпропетровської області 7 вересня трапилася аварія на лінії швидкісного трамвая.

Двовагонний склад зійшов з рейок прямо в тунелі. Попередньо, у одного з вагонів відлетів візок, повідомляє "krivbass.city".

В результаті події ніхто не постраждав. Всіх пасажирів вивели на станцію. Наслідки аварії усували півтори години.

У Кривому Розі швидкісний трамвай зійшов з рейок у тунелі. krivbass.city

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