У Кривому Розі швидка збила дитину на пішохідному переході

У вівторок, 21 липня, в Центрально-Міському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області "ГАЗель" швидкої допомоги збила 12-річного хлопчика.

Дитина перетинала дорогу по пішохідному переходу. Аварія трапилася в районі Центрального ринку, повідомляє "Перший міський".

За попередньою інформацією, підліток перебігав дорогу, а водій через щільний потік машин не помітив пішохода. В результаті зіткнення хлопчик отримав забої.

ДТП в Кривому Розі Фото: "Перший міський"

ДТП в Кривому Розі Фото: "Перший міський"

Потерпілого госпіталізували до однієї з лікарень міста. Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в результаті зіткнення вантажівки Нацгвардії і легкового автомобіля на Дніпропетровщині загинули двоє цивільних і ще троє постраждали.