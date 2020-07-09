У Кривому Розі розшукують зниклу дівчинку-підлітка. Фото і прикмети

Аліна Рашевська Події 07:41, 9.07.2020

Поліція Кривого Рогу Дніпропетровської області оголосила в розшук 14-річну Анастасію Малу.

Дівчинка пішла з дому в невідомому напрямку 5 липня. З того часу вона не виходить на зв'язок з рідними, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Прикмети: на вигляд дівчинці 14 років, середньої статури, волосся русяве, очі сірі.

У Кривому Розі розшукують зниклу дівчинку-підлітка
Facebook/Криворізький відділ поліції

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Анастасії, повідомляйте на лінію "102" або за телефонами: (096) 535-09-90, (096) 970-82-96, (067) 569-05-60.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла.

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Дніпро Події

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