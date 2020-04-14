У Кривому Розі розшукують зниклого безвісти чоловіка: фото і прикмети

Поліція оголосила в розшук Миколу Григоровича Горіна з Кривого Рогу.

Як повідомляє пресслужба Криворізького відділу поліції, восени 2019 року чоловік пішов з дому в невідомому напрямку. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо.

У Кривому Розі розшукують зниклого безвісти чоловіка alexandernikolaevichbiryukov.ru

Чоловікові 39 років, його зріст становить 170 сантиметрів. У нього сиве коротке волосся.

Особливі прикмети: у криворіжанина немає мочки лівого вуха і зубів. Він може називати різні імена і прізвища.

У Кривому Розі розшукують зниклого безвісти чоловіка Поліція Кривого Рогу

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Миколи, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами 098 013 98 18, 096 770 08 88.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана. Його розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.