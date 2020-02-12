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12 лютого • оновлено в 16:12
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У Кривому Розі розкрили мережу фейкових АЗС: подробиці скандалу і фото

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Правоохоронці Кривого Рогу розкрили мережу з п'яти фейкових автомобільно-заправних станцій і нафтопереробного заводу.

Виробники реалізовували неякісне дизельне паливо і бензин. Про це повідомили на сайті Національної поліції у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У понеділок, 10 лютого, на території незаконного бізнесу в різних районах міста був проведений санкціонований обшук. Так, правоохоронці виявили ємності, заповнені нафтопродуктами, обладнання та транспорт для перевезення виготовленого палива. Всі зразки пального були вилучені для проведення експертизи.

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У Кривому Розі розкрили мережу фейкових АЗС

У Кривому Розі розкрили мережу фейкових АЗС

Сайт Національної поліції

За даним фактом порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Учасникам загрожує позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна.

У Кривому Розі розкрили мережу фейкових АЗС

У Кривому Розі розкрили мережу фейкових АЗС

Сайт Національної поліції

Зазначимо, що наразі правоохоронці встановлюють власника незаконного бізнесу і осіб, причетних до його організації.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі 58-річний водій служби таксі "239" помер за кермом автомобіля Chevrolet під час рейсу. Пасажири дивом врятувалися, натиснувши ручне гальмо.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
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