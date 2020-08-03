У Кривому Розі п'яний підліток застряг на трубах: на допомогу викликали рятувальників

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 3 серпня 14-річний підліток застряг на трубах під мостом.

Подія трапилася близько 15:00 в Саксаганському районі. Як повідомляє "Перший міський", хлопчик був в сильному алкогольному сп'янінні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на проспекті 200-річчя Кривого Рогу школяр відпочивав біля річки і вирішив піднятися трохи вище. Однак через сильне алкогольне сп'яніння йому було не під силу спуститися вниз.

У Кривому Розі п'яний підліток застряг на трубах. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі п'яний підліток застряг на трубах. Фото "Перший міський"

Співробітники 14 пожежної частини зняли хлопця з труб. Підлітка госпіталізували в 8 міську лікарню із сильною алкогольною інтоксикацією.

У Кривому Розі п'яний підліток застряг на трубах. Фото "Перший міський"

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