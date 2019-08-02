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У Кривому Розі психічно хвора мама б'є своїх дітей: жахливе відео

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У Кривому Розі Дніпропетровської області неврівноважена жінка постійно лупцює своїх дітей.

Як повідомляє сусідка Ірина Уманська в Facebook, вона сама стала свідком побоїв дитини по голові. Також кожен день можна почути крики і приниження дітей (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Мама б'є дітей

Мама б'є дітей

Правмир

Дівчина закликає громадськість долучитися до вирішення цієї ситуації:

"Мої спроби зафіксувати, як дитині 3 років стукають по голові, закінчилися подряпинами на обличчі! Органи місцевого самоврядування, уповноважені, та директор місцевої школи, також органи опіки та піклування - всі повідомлені про це! Але ніякої реакції немає. Поліція їхала на виклик 1,5 години, поки мати била і кидала свою дитину", – розповіла сусідка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі велосипедист потрапив під колеса ВАЗ: відео жахливої ДТП.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро побита дитина
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