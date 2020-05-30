У Кривому Розі пропав безвісти молодий іноземець

У Кривому Розі поліція розшукує зниклого неповнолітнього хлопця – громадянина іншої держави.
Городянин Азербайджану 2006 року народження кілька днів тому пішов з дому, в якому проживає, і не повернувся, повідомляє "УНН".
В даний час поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування хлопця.
У Кривому Розі поліція розшукує зниклого громадянина Азербайджану
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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі пропала безвісти неповнолітня дівчина. Поліцейські оголосили розшук дівчини.
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