У Кривому Розі пропала дівчина зі шрамом. Фото і відео

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області розшукують безвісти зниклу Надію Данько.

19 червня дівчина пішла з дому і не повернулася, повідомив " Кривий Ріг Life ".

Надія була одягнена в штани гірчичного кольору і футболку. На ногах чорні кросівки з люрексом. З дівчиною був рюкзак чорного кольору.

Зниклій 26 років, але виглядає значно молодшою. На правій брові - шрам.

"Донечко, відгукнися, ми любимо тебе і чекаємо додому", - звертається мама Надії і дає свій номер телефону для тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини - 096 173 84 23. Або ж 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Новоград-Волинському, що на Житомирщині, пропав військовий Андрій Ставінський, який проходив службу за контрактом у військовій частині, що дислокується в районному центрі.